İstanbulkart’ta kasım indirimleri. İBB de kampanyaya dahil oldu

Halktv'de yer alan bilgilere göre, alışverişlerdeki kasım kampanyası fırtınasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi de (İBB) dahil oldu.

İstanbulkart’ta iade dönemi başlıyor. İade şartlarını sağlayanlara İstanbulkart bakiyesi geri verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’da toplu ulaşım ve alışverişlerde kullanılan İstanbulkart için iade kampanyasını duyurdu.

1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri toplu taşıma araçlarında ilk (QR) karekod geçişlerinde yüzde 10 bakiye iade edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin hem ulaşımda, hem de alışverişte kullandığı İstanbulkart’a destek sağlama kararı aldı.