İstanbulkart’ta yeni dönem: Yetersiz bakiye mağduriyeti bitiyor

İBB Meclisi’nde onaylanan teklifle İstanbulkart sahiplerine kartlarında bakiye olmadığı durumlarda 15 liraya kadar ulaşım hakkı tanındı.

İstanbulkart’ta yeni dönem: Yetersiz bakiye mağduriyeti bitiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi haziran ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında yapıldı.

Oturumda, İstanbulkart sahiplerine kartlarında bakiye olmadığı durumlarda 15 liraya kadar ulaşım hakkı tanınmasına ilişkin teklif onaylandı.

İBB Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik, yeni uygulamaya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

“İstanbulKart’ta artık ‘Eksi Bakiye’ sesini duymayacağız. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’unun talimatıyla İstanbulkart’a 15 TL avans yüklenmesi teklifi İBB Meclisince kabul edildi. Bütün İstanbul’lulara hayırlı olsun.”

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