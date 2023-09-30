İstanbullu sürücüler dikkat. Yarın bu yollar kapalı olacak

İstanbul Bisiklet Turu nedeniyle, yarın bazı yollar saat 07.00-12.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

İstanbullu sürücüler dikkat. Yarın bu yollar kapalı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Bisiklet Turu (Tour of Istanbul) etkinliği nedeniyle yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, 1 Ekim Pazar günü düzenlenecek Tour Of Istanbul etkinliği sebebiyle 07.00-12.30 saatlerinde trafiğe kapalı olup kademeli olarak açılacak yollar şöyle sıralandı;

"Sultanahmet Meydanı-Kennedy Caddesi-Galata Köprüsü-Eminönü-Beşiktaş yolu, Barbaros Bulvarı-15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu geçisi-Kızıltoprak-15 Temmuz Şehitler Köprüsü/Kadıköy çıkışı K16 yolu-Caddebostan ve Çetin Emeç Bulvarı'nın ilişkili yolları."

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