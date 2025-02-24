İstanbullu sürücülere kötü sürpriz! Araçların camları buz tuttu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'da dondurucu soğuğun etkili olduğu gecede araçların camları buz tuttu.

İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinde park halindeki araçların camlarında buzlanma meydana geldi. Bazı noktalarda termometreler sıfır dereceyi gösterse de sıcaklık birçok bölgede -3 ve -4 derece olarak ölçüldü. Belediye ekipleri, yolların buz tutmaması için tuzlama çalışması yaptı.

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METEOROLOJİDEN BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki kar yağışının ardından buzlanma uyarısı yapmıştı. Gece saatlerinden itibaren termometreler sıfırın altına düşerken, park halindeki araçların camlarında buzlanma oluştu. Kentin farklı bölgelerinde -3 ve -4 dereceler ölçüldü.

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POLİS VE İBB'DEN TEDBİR

Polis ekipleri, yol güzergahlarını kontrol ederek olası aksaklıklara karşı tedbir aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ise gece boyunca tuzlama çalışması yaparak yolların güvenliğini sağladı.

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