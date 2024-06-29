İstanbullular dikkat! 10 Gün boyunca trafiğe kapatıldı

Kaynak: AA
İstanbullular dikkat! 10 Gün boyunca trafiğe kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, genleşme derzlerinin yenilenmesi amacıyla çalışmalara başladı. Bu kapsamda, gece saat 23.00 ile sabah 06.00 arasında 10 gün süreyle trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Otoyolu'nun Sağmalcılar Viyadüğü kesiminin Aksaray istikametinde yapılacak olan bakım çalışmaları nedeniyle, gece 23.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacağını duyurdu.

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10 gün sürecek olan bu çalışmalar kapsamında, yolun gece itibarıyla kullanıma kapatıldığı belirtildi. Trafik ekipleri, sürücülerin güvenliği için trafik işaretlerine ve yer işaretlemelerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

KGM TARAFINDAN DUYURULAN DİĞER YOL BAKIM ÇALIŞMALARI

  • Edirne ile Kırklareli arasındaki ana arterde, 11 ile 22. kilometreler arasında gerçekleştirilen yol çalışmaları sebebiyle, sürücülerin belirlenen trafik işaretlerine ve yönlendirmelere riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır.
  • Tekirdağ'dan İstanbul yönüne ilerleyen Büyükçekmece güzergahında, özellikle 22 ile 25. kilometreler arasındaki Silivri kesiminde, devam eden yol onarım faaliyetleri trafik akışını etkilemekte, bu nedenle sürücülerin işaretlere ekstra dikkat göstermeleri gerekmektedir.
  • İstanbul ile Ankara arasındaki kritik bağlantı noktasında, 4 ile 5. kilometreler arasında yürütülen yol yapım işlemleri, sürücüler için ek tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, İstanbul'dan İzmit yönüne uzanan yolun 44 ile 45. kilometreleri arasında sürdürülen çalışmalar, trafik düzenini korumak adına sürücülerin uyarı ve yönlendirme levhalarına uymalarını gerektirmektedir.

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