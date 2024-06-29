İstanbullular dikkat! 10 Gün boyunca trafiğe kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Otoyolu'nun Sağmalcılar Viyadüğü kesiminin Aksaray istikametinde yapılacak olan bakım çalışmaları nedeniyle, gece 23.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacağını duyurdu.

10 gün sürecek olan bu çalışmalar kapsamında, yolun gece itibarıyla kullanıma kapatıldığı belirtildi. Trafik ekipleri, sürücülerin güvenliği için trafik işaretlerine ve yer işaretlemelerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

KGM TARAFINDAN DUYURULAN DİĞER YOL BAKIM ÇALIŞMALARI