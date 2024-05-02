İstanbullular dikkat! Füniküler ile tramvay hattında seferler durdu

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yolcuların mağduriyet yaşamaması için Taksim-Kabataş güzergahında İETT otobüsleri ile taşımacılık hizmeti verilmekte olduğu belirtildi.

Ayrıca, Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında da teknik bir arıza meydana geldiği ve bu nedenle tramvay seferlerinin sadece Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında sürdürüldüğü ifade edildi.

Metro İstanbul, yaşanan aksaklıkların en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.