İstanbullular dikkat! Füniküler ile tramvay hattında seferler durdu

Kaynak: AA
İstanbullular dikkat! Füniküler ile tramvay hattında seferler durdu
Metro İstanbul, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle seferlerin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yolcuların mağduriyet yaşamaması için Taksim-Kabataş güzergahında İETT otobüsleri ile taşımacılık hizmeti verilmekte olduğu belirtildi.

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Ayrıca, Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında da teknik bir arıza meydana geldiği ve bu nedenle tramvay seferlerinin sadece Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında sürdürüldüğü ifade edildi.

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Metro İstanbul, yaşanan aksaklıkların en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

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