İstanbullular dikkat! O yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek olan "Galatasaray-Beşiktaş 2024 Turkcell Süper Kupa" karşılaşması dolayısıyla, taraftarların güvenliği ve trafik akışının düzenlenmesi amacıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Belirtilen yollar, müsabakanın yapılacağı gün trafiğe kapatılacak olup, bu durumun sürücüler ve çevre sakinleri için önemli değişiklikler meydana getireceği bildirildi.

Kapatılacak yollar arasında TEM kuzey yan yolunun belirli kesimleri, İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu, Tuna Caddesi, İstanbul Olimpiyat Metro İstasyonu civarı ve Olimpiyat Stadı'na giden ana güzergahlar yer almakta. Ayrıca, Olimpiyat Stadı çevresindeki birçok otopark alanı ve bağlantı yolları da geçici olarak kullanıma kapatılacak. Galatasaray taraftarlarının TEM ve Basın Ekspres yolu, Beşiktaş taraftarlarının ise Kuzey Marmara Otoyolu ve Eski Edirne Asfaltı üzerinden stadyuma ulaşmaları öneriliyor. Taksilerin de bu güzergahları kullanarak taraftarları stadyuma taşıyacakları ifade edildi. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, taraftarların ve ilgili kişilerin belirlenen güzergahları takip etmeleri ve otopark alanlarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunarak, herhangi bir olumsuz durumun önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

AÇIKLAMAYA GÖRE, YARIN KAPATILACAK YOLLAR ŞÖYLE:

"TEM kuzey yan yol 900 metre yol kavşağı ve 900 metrelik yol, TEM kuzey yan yol İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu kavşağı ile İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu, Tuna Caddesi ile 13. Sokak kavşağı, İstanbul Olimpiyat Metro İstasyonu önü ve metro üst geçidi, Olimpiyat Stadı Yolu metro istasyonu ayrımı, P23 otopark ayrımı, tünel girişi ayrımı, P5-P6-P7-P8-P9-P10 otoparkları ayrımı ile 900 metre yol sonu ayrımları ve Olimpiyat Stadı yolundan 900 metre yol sonuna bağlantı kavşağı, 900 metre yol sonundan Olimpiyat Stadı'na bağlantı yolu, Olimpiyat Stadı yolu P20–P21 otopark ayrımları, Olimpiyat Stadı yolu P24 otopark ayrımları, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 401. Sokak, 2745. Sokak, 2746. Sokak, stat yanı Başakşehir Köprüsü, TEM-(E80) kuzey yan yol (Masko-Bayramtepe Köprüsü arası), Olimpiyat Stadı yolu TEM-(E80) kuzey yan yol ile Nidapark Sitesi arası." Galatasaray taraftarları, TEM ve Basın Ekspres, TEM Kuzey Yan Yol'u, Beşiktaş taraftarları ise Kuzey Marmara Otoyolu, Eski Edirne Asfaltı, Rıfat Ilgaz Caddesi, Olimpiyat Stadı yolunu kullanarak stadyuma gelecek. Taksiler ise Galatasaray taraftarları için TEM, TEM Kuzey Yanyol, Beşiktaş taraftarları için Kuzey Marmara Otoyolu, Eski Edirne Asfaltı, Rıfat Ilgaz Caddesi, Olimpiyat Stadı yolu güzergahlarını kullanacak. Taraftar ve ilgililerin, planlanan güzergah ve araç parklarına uyması ve gerekli özeni göstermesi, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için dikkatli olması gerekiyor."