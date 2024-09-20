İstanbullular yarına dikkat! Valilik saat vererek uyardı

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbullular yarına dikkat! Valilik saat vererek uyardı

İstanbul Valiliği, yarın etkili olacak sağanak için İstanbul'da yaşayan vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmelerine yer verildi.

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Bu akşam batı ilçelerinden başlayarak zamanla İstanbul'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilen açıklamada, "Yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.

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