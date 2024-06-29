İstanbullulara 70 lira şoku! Turnike önünde bakakaldılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbullulara 70 lira şoku! Turnike önünde bakakaldılar

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında saatlerce QR kod ile turnikelerden geçemedi. Vatandaşlar, sistemde yaşanan sorun nedeniyle mobil bankalar ve uygulama üzerinden de İstanbulkart bakiyesi yükleyemedi. İstasyon görevlileri, bu durumun yarattığı maliyet nedeniyle 70 liralık tek kullanımlık kartları almayı tavsiye etti. Ancak bu kartların yüksek ücreti, yolcuların tepkisine neden oldu.

İstanbul, Türkiye'nin en büyük toplu ulaşım ağına sahip şehri olma özelliğini taşıyor.

İstanbulkart sistemi, şehir içi ulaşımını sağlayan önemli bir araç. Ancak son zamanlarda yaşanan sorunlar, vatandaşları zor durumda bırakıyor.

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"70 LİRAYA İSTANBULKART ALIN"

Mobil uygulama kullanan binlerce kişi, QR kod ile turnikelerden geçemiyor ve İstanbulkart bakiyesi yüklemek isteyenler "sistem arızası" hatası ile karşılaşıyor. Bu nedenle yetkililer, turnikelerden geçemeyen vatandaşlara 70 lira karşılığında tek kullanımlık kart almayı öneriyor.

İstasyonlarda bulunan dolum cihazları dışında, mobil bankacılık uygulamaları ve alternatif kanallar ile İstanbulkart yüklemesi yapmak mümkün değil.

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Bu durum, insanların turnikelerde uzun kuyruklar oluşturmasına yol açtı. Tek kullanımlık geçiş için 70 lira vermek istemeyen vatandaşlar, görevlilere "Şimdilik geçelim, bir dahakine iki kere basarız" teklifinde bulunsa da, görevliler bu durumun yönetmeliğe aykırı olduğunu belirterek talebi reddediyor.

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