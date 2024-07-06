İstanbullulara güzel haber! Çalışma erken bitti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbullulara güzel haber! Çalışma erken bitti!

İBB, Haliç Köprüsü metrobüs yolundaki asfalt yenileme çalışmasını bitirdi. 3 Temmuz gecesi başlayan ve 8 Temmuz'da sonlandırılması planlanan çalışma; ekiplerin gayretiyle erken bitirildi. D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti gece 01.00 itibariyle trafiğe açıldı.

İstanbullulara güzel haber!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Haliç Köprüsü metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yaptı. Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfalt değiştirildi.

Haliç köprü üstü Okmeydanı istikametinde de eskiyen asfaltın yerine taş mastik asfalt serildi. Yoldaki çatlakların tamiri ve robot yama çalışmaları yapıldı. Bariyer montajının tamamlanmasının ardından saha temizliği gerçekleştirildi ve tüm çalışmalar sonlandı.

3 Temmuz gecesi saat 23.00’den itibaren başlayan çalışma erken tamamlandı. 8 Temmuz’da sona ermesi planlanan çalışma, 2 gün erken bitirildi.

Çalışma süresince trafiğe kapalı olan D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti ise gece 01.00 itibariyle trafiğe açıldı.

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