İstanbulluları endişelendiren görüntüler! Sınır dışı edilecek

Alınan bilgilere göre, askeri kamuflaj giymiş ve Türkçe dışında bir dil konuşan bir kişinin toplu taşımada yolculuk yaptığı anlara dair görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Bu paylaşımlar üzerine İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü harekete geçti. Kimliği tespit edilen kişi, polis tarafından Beylikdüzü'nde yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, şüpheliye "usulsüz kamu elbisesi veya nişanesi kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Ayrıca, sınır dışı işlemleri için şahsın İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.