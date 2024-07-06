İstanbulluları sevindiren haber. Çalışmalar tamamlandı

Kaynak: DHA
İstanbulluları sevindiren haber. Çalışmalar tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Haliç Köprüsü'nde gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı ve köprüdeki tüm şeritler yeniden trafiğe açıldı.

İstanbullular sevinecek. Trafiğe açıldı

İBB Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, D-100 Karayolu üzerindeki Haliç Köprüsü'nde gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmaları planlanandan iki gün önce tamamlandı.

4 gün boyunca kapalı kalması beklenen köprü, 8 Temmuz'da gece saat 01:00'de tamamlanarak tüm şeritleri trafiğe açıldı. Çalışmalar kapsamında köprünün eskiyen ve sürüş konforunu olumsuz etkileyen bölümleri yenilendi.

TÜM ŞERİTLER YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Asfalt yenileme çalışmaları sırasında, köprünün orta kısmındaki Mecidiyeköy istikametindeki trafik kapatılmış ve araçlar ışıklı dubalar ve işaretlerle Haliç Köprüsü yan yola yönlendirilmişti.

Bu süreçte zaman zaman yaşanan trafik yoğunluğu Bahçelievler'e kadar uzandı. Ancak, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Haliç Köprüsü'nün tüm şeritleri tekrar trafiğe açıldı. Yenilenen köprünün dış cephe görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

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