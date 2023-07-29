İstanbulspor gol atamayan forveti ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, 29 yaşındaki Sindrit Guri ile yollarını ayırdığını duyurdu



Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sindrit Guri ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sindrit Guri’ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" İfadelerine yer verildi.

GOL YA DA ASİSTİ YOK

Geçtiğimiz sezon İstanbulspor'da 14 maça çıkan ve 332 dakika sahada kalan Arnavut forvetin sarı siyahlı formayla gol ya da asisti bulunmuyor.