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Fatih Tekke: Bugün sadece 3 puan aldık

İstanbulspor teknik direktörü Fatih Tekke, maç sonu flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 21:03
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İstanbulspor teknik direktöründen flaş açıklamalar

Fatih Tekke: Bugün sadece 3 puan aldık
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yenen İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke, ligde kalmak için yarışacakları takımların sayısının belli olduğunu belirterek bugün sadece 3 puan aldıklarını söyledi.

"BUNU DEĞERLENDİRMEK İSTEDİK"

Tekke, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçından ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Karşılaşmanın kendileri açısından beklenildiği gibi geçtiğini ifade eden Tekke, "Son haftalarda duygusal ve psikolojik olarak olumsuz görünen bir Konyaspor'a karşı bu durumu değerlendirmek istediğimiz bir maçtı.

Bunu da pasla değerlendirebilirdik. Topa çok daha fazla sahip olabileceğimiz bir maç. Fakat özellikle top bizdeyken set hücumlarında bu kadar geniş alanda çok basit top kayıpları oldu." diye konuştu.

"İŞİMİZ KOLAY DEĞİL"

Tekke, maç içinde yaptığı hamlelere değinerek, şunları kaydetti:

"Santrforu 6 numara oynatmak durumunda kaldık. Sonuç olarak bugün top rakipteyken çok iyi oynayan bir İstanbulspor var. Top ayağındayken özellikle hem hızlı hücum ve set hücumlarında beklediğimin altında bir İstanbulspor vardı.

İşimiz kolay değil. Yarışacağımız takım sayısı belli. Oyunumuz, oyuncumuzun gücüyle ve çok isteyerek olmalı. Bugün bunu başardık ama sadece bir 3 puan aldık."

 

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