İstanbulspor'da Avcı dönemi: Resmen duyuruldu

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İstanbulspor'da Avcı dönemi: Resmen duyuruldu

Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayıran İstanbulspor, teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Alper Avcı’yı getirdi.

Trendyol 1. Lig temsilcisi İstanbulspor, sezon sonu Adana Demirspor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile sözleşme imzaladı.

Sarı-siyahlı kulüp, Teknik Direktörlük görevine Mustafa Alper Avcı'yı getirdi. İstanbul ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Adana Demirspor Kulübü ile 30.06.2025 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Teknik Direktör Sayın Mustafa Alper Avcı ile, Temmuz 2025’ten itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Bu süreçte gösterdikleri anlayış ve destekleri için Adana Demirspor kulübüne ayrıca teşekkür ederiz. Teknik Direktörümüz Mustafa Alper Avcı’ya hoş geldin dileklerimizi iletir, birlikte nice başarılar dileriz" denildi.

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