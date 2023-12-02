İstanbul’u bugün çarpacak. Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pek çok kente fırtına uyarısı yaptı. İstanbul için de uyarı yapıldı. İstanbul'da bugün lodos esecek.

Uyarıya göre, göre Marmara'nın batısında, Kuzey Ege'de ve Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor.

“SARI ALARM”

Şiddetli fırtına nedeniyle Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve İstanbul için "sarı" alarm verildi. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Marmara'nın batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini arttırarak Çanakkale, Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

VALİLİK DE UYARDI

İstanbul Valiliği, bugün kentin kuzey ilçelerinde kısa süreli etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

ÇATI UÇMASINA DİKKAT

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Hava Forum sayfasından da lodosun yaratacağı etkiler paylaşıldı.

Uyarıda şöyle denildi:

Lodosumuz başladı. Bazı kişilerde etkileri şöyle:

- Stres

- Birine gereksiz yere kafayı takma

- Baş ağrısı

- Halsizlik

- Uykusuzluk

- İsteksizlik

- Dalgınlık

- Migreni coşturma

- İştah değişikliği

- Mide bulantısı