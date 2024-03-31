İstanbul'u hiç böyle gördünüz mü? Caddeler boş kaldı

Kaynak: AA
İstanbul'u hiç böyle gördünüz mü? Caddeler boş kaldı
İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sürerken Haliç ve çevresinde yollar boş kaldı.

Bugün Türkiye'de halk sandık başına gitti. Megakent İstanbul'da da 33 Bin 228 sandıkta 11 Milyon 314 bin 516 kayıtlı seçmenin oy kullanma hakkı vardı.

Sandık başlarında yoğunluk yaşanırken, İstanbul'un her zaman dolu gördüğümüz caddeleri boştu. Hafta için veya yağışlı havalarda yüzde 80'lere çıkan yoğunluk oranı saat 15,28'te yüzde 26'ydı. Anlayacağınız İstanbul'un caddeleri bombaştu. Trafiğe çıkanlar gidecekleri yerlere kısa sürede ulaştı. İstanbullular seçim dolayısıyla rahat bir nefes aldı. Ancak trafik yoğunluğu seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yeşil kırmızıya da dönüşebilir...

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