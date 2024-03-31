İstanbul'u hiç böyle gördünüz mü? Caddeler boş kaldı

Bugün Türkiye'de halk sandık başına gitti. Megakent İstanbul'da da 33 Bin 228 sandıkta 11 Milyon 314 bin 516 kayıtlı seçmenin oy kullanma hakkı vardı.

Sandık başlarında yoğunluk yaşanırken, İstanbul'un her zaman dolu gördüğümüz caddeleri boştu. Hafta için veya yağışlı havalarda yüzde 80'lere çıkan yoğunluk oranı saat 15,28'te yüzde 26'ydı. Anlayacağınız İstanbul'un caddeleri bombaştu. Trafiğe çıkanlar gidecekleri yerlere kısa sürede ulaştı. İstanbullular seçim dolayısıyla rahat bir nefes aldı. Ancak trafik yoğunluğu seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yeşil kırmızıya da dönüşebilir...