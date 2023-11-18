İstanbul’u sağanak vurdu. Uyarılar peş peşe gelmişti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için uyarıda bulunmuştu. AKOM, AFAD ve Valilik de dün uyarı yayınlamıştı.

İstanbul'da sabah saatlerinde yağış başladı. Yağış ara sıra etkisini artırıyor. İstanbul'un farklı ilçelerinden görüntüler de geldi.

Taksim İstiklal Caddesi’nde bulunan vatandaşların yağışa yakalandığı anlar görüntülendi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hafta sonu için yaptığı fırtına ve yağış uyarısının ardından sabah saatlerinde başlayan yağışın günün ilerleyen saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

AKOM, AFAD VE VALİLİK UYARMIŞTI

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi’nin yaptığı açıklama doğrultusunda, İstanbul’da Cumartesi günü sabahtan başlayarak, Pazar günü öğlene kadar sürecek sağanak yağış ve fırtına şeklinde kendisini gösterecek.

AKOM’un vatandaşlara gönderdiği mesaj şu şekilde:

"AKOM verisine göre ilçenizde cumartesi sabah başlayıp pazar günü öğle saatlerine kadar sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek. İBB ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Olumsuz bir durumda 153 Çözüm Merkezimize ulaşabilirsiniz."

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul için 18 Kasım Cumartesi günü fırtına ve sağanak uyarısında bulundu.

SEL, YILDIRIM, SU BASKINI

AFAD'dan İstanbullulara gönderilen SMS'te, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da cumartesi günü sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor" denildi.

İstanbul Valiliği, kentte sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Valiliğin, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yapılan son değerlendirmelerde cumartesi sabahı, ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."