İstanbul'u terk etmişti! Gizem Karaca müjdeli haberi böyle duyurdu

Birçok projede yer alan güzel oyuncu İstanbul’u terk edip İzmir’e taşınmıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Gizem Karaca’nın hamile olduğu iddia ediyordu.

İDDİALAR DOĞRU ÇIKTI

Doğa ile iç içe bir yaşam süren Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına müjdeli haberi verdi. 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren Gizem Karaca anne olmak için gün sayıyor. Ünlü çift İstanbul’dan ayrılmış İzmir’e taşınmıştı.

PROJELERİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Bu sezon kendisine sunulan projeleri geri çeviren başarılı oyuncu, anne olmaya hazırlandığını duyurdu.

'15 HAFTALIK HAMİLE'

Karaca hamilelik iddialarını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Daha hamileliğinin 15'inci haftasında olduğunu söyleyen Karaca, "Aslında kontrolümüz bir hafta sonraymış ama ben ısrarla bugün diye düşündüğüm için geldik. Fena unutkanlıklar başladı uff... Geçen bir şeyin adını unuttum kal geldi. Şimdi de ne unuttuğumu unuttum" dedi.

“YANDAN BEN”

Büyüyen karnıyla verdiği pozları "Yandan ben" notuyla paylaşan Gizem Karaca paylaşımına şu notu düştü:

"Hayatım boyunca 'Kilo alma Gizem! Projeye iyi hazırlanmalısın. Fit kalmalısın. Selülit oluşmasın aman. Cildin parlasın. Saçın uzamıyor mu? Onu yeme bunu içme...' Peki şu an? Hiçbiri umrumda değil. En güzel, keyifli, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum. Nerede benim kaymaklı peynir tatlım, yani ben değil de civcivin canı çekiyor hep."