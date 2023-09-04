"İstanbul'u yakmaya geldik" dediler, soluğu emniyette aldılar

Ümraniye'de düğün konvoyunda drift atarak yolu trafiğe kapattıkları anlara sosyal medya hesaplarında paylaşan sürücülerden 5'i gözaltına alındı.

KAYNAK: AA
"İstanbul'u yakmaya geldik" dediler, soluğu emniyette aldılar


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir düğün konvoyunda yolu trafiğe kapatarak drift yapan kişilerin bu anlara ait görüntüleri, "İstanbul'u yakmaya geldik" notuyla sosyal medyadan paylaşmaları üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, görüntülerin 2 Eylül'de TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde çekildiğini belirleyen ekipler, konvoydaki araçların plakalarını ve araçları kullanan kişilerin kimliklerini tespit etti.

Yolun trafiğe kapatılmasının ardından drift yaptığı belirtilen sürücüsü B.G'ye Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 31 bin 296 lira cezai işlem uygulandı.

Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulmasına karar verilen B.G'nin kullandığı araç da trafikten men edildi.

Konvoyda trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 14 sürücüye de Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 1308'er lira ceza kesildi.
-SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI, 5 SÜRÜCÜ YAKALANDI

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 12 sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen sürücülerden 5'i gözaltına alınarak Çakmak Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Olaya karıştığı tespit edilen ve adreslerinde bulunmayan 7 sürücü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Öne Çıkanlar
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
Son Haberler
Muharrem İnce "Kasetim çıkmış" deyince eşinin ne dediğini açıkladı Güncel
Muharrem İnce "Kasetim çıkmış" deyince eşinin ne dediğini açıkladı
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir? Keşfet
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
Sel felaketinde hayatını kaybeden Gülseren En'in cenazesi toprağa verildi Güncel
Sel felaketinde hayatını kaybeden Gülseren En'in cenazesi toprağa verildi
Uzmanından sağlıklı serinlemek için 4 ipucu Sağlık
Uzmanından sağlıklı serinlemek için 4 ipucu
Turhan Çömez elini sıkmayan Bilal Erdoğan’a göz muayenesi yaptı Güncel
Turhan Çömez elini sıkmayan Bilal Erdoğan’a göz muayenesi yaptı
Yaşam mücadelesi veren Ersen Martin'in son durumunu arkadaşı açıkladı. Ailesinin nasıl sırt çevirdiğini anlatıp yardım istedi Spor
Yaşam mücadelesi veren Ersen Martin'in son durumunu arkadaşı açıkladı. Ailesinin nasıl sırt çevirdiğini anlatıp yardım istedi