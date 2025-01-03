İstanbul'un 3 gözde eğlence merkezi kalıcı olarak kapandı

Birleşik Krallık merkezli Merlin Entertainments, tesislerin yeterli gelir elde edemediğini belirterek Türkiye'den çekilme kararı almıştı.

İstanbul'da yıllardır hizmet veren Madame Tussauds Balmumu Müzesi, Sea Life Akvaryumu ve Legoland Discovery Centre'nin 1 Ocak itibarıyla kalıcı olarak kapandığı bildirildi.

Ekonomim'deki habere göre 3 kurumun da ortak işletmeci firması olan Birleşik Krallık merkezli Merlin Entertainments, tesislerin yeterince gelir elde edemediğini açıkladı.

"BU ÇOK ZOR BİR KARARDI VE SON DERECE DİKKATLİ BİR DEĞERLENDİRMEDEN SONRA VERİLDİ"

Britanya merkezli Merlin Entertainments'a bağlı müzenin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Yıllarca misafirlerimiz için unutulmaz deneyimler yarattıktan sonra; Madame Tussauds Istanbul, 1 Ocak 2025 tarihinde kalıcı olarak kapanacaktır. Bu çok zor bir karardı ve son derece dikkatli bir değerlendirmeden sonra verildi. Madame Tussauds Istanbul'un yıllar boyunca bizi ziyaret eden binlerce çocuk ve aile üzerinde yarattığı olumlu etkiden gurur duyuyoruz ve bunu unutulmaz kıldıkları için onlara ve muhteşem ekiplerimize teşekkür ediyoruz" denildi.

YILLIK ABONELİĞİ BULUNANLARA GERİ ÖDEME YAPILACAK

Yıllık aboneliği olanlara ve daha önceden alınmış geçerli bileti bulunanlara ise geri ödeme yapılacağı bildirildi.

Balmunu müzesinin yanı sıra Merlin Entertainments'a bağlı Sea Life Akvaryumu ve Legoland Discovery Centre'ın da yeni yıl itibarıyla kapılarını kapattığı duyuruldu.

Sea Life Akvaryumu'nun internet sitesinde "Önümüzdeki haftalarda, hayvanlarımızı uygun yeni evlere nakletmeye hazırlanırken dünya standartlarında hayvan bakımı sağlamaya devam edeceğiz. SEA LIFE'taki refah uzmanlarından oluşan ekibimiz, geçiş sürecinin mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için süreci denetleyecektir" açıklaması yapıldı.

2016 yılında açılmıştı.

Heykeltıraş Marie Tussaud tarafından kurulan Madam Tussauds balmumu heykel müzelerinin 21'incisi, 9 Kasım 2016'da İstanbul'da açılmıştı.

Merlin Entertainments tarafından işletilen heykel müzesinde Mustafa Kemal Atatürk'ten Mimar Sinan'a, Yaşar Kemal'den, Mozart'a, Marilyn Monroe'dan Adile Naşit'e önemli figürlerin balmumu heykelleri bulunuyordu.