İstanbul'un barajları doluyor. Seviye bakın kaça çıktı

Geçen yılın son aylarında alarm veren İstanbul Barajları dolmaya devam ediyor. İstanbul'a yağan son yağmurlarla birlikte alarm veren barajlar dolmaya başladı.
İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra yüzde 75'in üzerine çıktdı. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 75,98 ölçüldü. İşte 9 Mart 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...
** ÖMERLİ BARAJI----------------------------YÜZDE 87,37
**DARLIK BARAJI------------------------------YÜZDE 87,2
**ELMALI BARAJI------------------------------YÜZDE 88,79
**TERKOS BARAJI----------------------------YÜZDE 74,79
**ALİBEY BARAJI------------------------------YÜZDE 69,64
**BÜYÜKÇEKMECE BARAJI---------------YÜZDE 73,45
**SAZLIDERE BARAJI------------------------YÜZDE 57,37
**ISTIRANCALAR------------------------------YÜZDE 36,09
**KAZANDERE----------------------------------YÜZDE 58,62
**PAPUÇDERE----------------------------------YÜZDE 58,58