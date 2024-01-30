İstanbul'un barajlarında doluluk oranları belli oldu! 1 yıllık değişim ortaya çıktı

Kaynak: İHA
İstanbul'un barajlarında doluluk oranları belli oldu! 1 yıllık değişim ortaya çıktı
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 67.38'e yükseldi. Barajlardaki 1 yıllık değişim, havadan aynı açıyla çekilen görüntülere yansıdı.

Kurak geçen yaz mevsimi sonrası kış aylarda yağışlar arttı ve barajlar dolmaya başladı. Son 10 yılın en kurak dönemini 2023 yılında yaşayan İstanbul'da barajlardaki su seviyesi artmaya başladı.

2023 yılının Ocak ayında İSKİ verilerine göre, barajlardaki su seviyesi yüzde 30’un altına kadar gerilemişken, 1 yıl sonra 2024 yılı Ocak ayında ise barajlardaki doluluk oranı yükseldi. Ortaya çıkan fark, havadan görüntülendi.

Alibey Barajı’nda geçen yıl Ocak ayında su seviyesi yüzde 21.73'ken, 2024 yılı Ocak ayında ise su seviyesi 71.15 oranına kadar yükseldi.

Kuraklık nedeniyle tamamen gün yüzüne çıkan Mağlova ve Güzelce su kemerlerinin bir kısmı doluluğun artmasıyla birlikte su altında kaldığı gözlemlendi.

Barajlardaki doluluk oranları şu şekilde:

Alibey Barajı: 71.15

Büyükçekmece Barajı: 61.15

Darlık Barajı: 87.21

Istrancalar Barajı: 64.55

Kazandere Barajı: 59.77

Elmalı Barajı: 87.21

Ömerli Barajı: 85.38

Pabuçdere Barajı: 35.17

Sazlıdere Barajı: 47.86

Terkos Barajı: 56.7

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