İstanbul'un barajlarında son durum belli oldu. Son yağışlarla birlikte bayram etti

İstanbul'da son yağışların ardından barajlar dolmaya başladı. İSKİ, son verileri resmi internet sitesinden duyurdu.

Buna göre, geçtiğimiz aylarda yüzde 16’lara kadar düşen doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 55.31 oldu. İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan ve yüzde 12’ye kadar gerileyen Alibeyköy barajında doluluk oranı ise yüzde 64.5'e yükseldi.

3 AYDA BÜYÜK ARTIŞ

Baraj doluluk oranları, 1 ay önce yüzde 52.11, 2 ay önce yüzde 31.03, 3 ay önce ise yüzde 18.59 olarak ölçülmüştü.

EN DOLU BARAJ ELMALI

Kuraklık nedeniyle doluluk oranı, yüzde 2.92’ye kadar gerileyen Sazlıdere Barajında ise doluluk oranı yüzde 38.22’ye ulaştı. İstanbul’un doluluk oranı en yüksek barajı ise, yüzde 88,92 ile Elmalı Barajı oldu.

İstanbul Barajlarının güncel doluluk oranları:

Elmalı: %88.62

Ömerli: %73.53

Darlık: %67.19

Alibeyköy: %64.5

Istrancalar: %46.37

Büyükçekmece: %46.64

Terkos: %46.21

Kazandere: %44.14

Sazlıdere: %38.22

Papuçdere: %26.92