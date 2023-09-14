İstanbul'un dört ilçesinde binlerce silah üretmişler

İstanbul'da suç örgütlerine silah temin eden, silah imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 4 ilçede eş zamanlı yapılan operasyonlarda seri atış özelliğine sahip silahların da aralarında bulunduğu toplam 90 silah ile 2 bin silah imal edecek malzeme ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
İstanbul'un dört ilçesinde binlerce silah üretmişler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

istanbulda-suc-orgutlerine-silah-temin-eden-sebekeye-operasyon-1374-dhaphoto5.jpg

Yapılan çalışmalarda silahlı suç örgütlerine uzun namlulu silahları temin eden ayrıca silah imalatı, ticareti ve sevkiyatı yapan şüpheliler tespit edildi.

istanbulda-suc-orgutlerine-silah-temin-eden-sebekeye-operasyon-1374-dhaphoto7-1.jpg

Ekipler şüphelilerin Kağıthane, Eyüpsultan, Ümraniye ve Zeytinburnu'ndaki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

istanbulda-suc-orgutlerine-silah-temin-eden-sebekeye-operasyon-1374-dhaphoto9.jpg

Şüphelilerin adreslerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 2 adet uzun namlulu tüfek, 4 seri atış özelliğine haiz otomatik silah ve bu silahlara ait şarjörler, 51 seri atış özelliğine sahip silah ve bu silahlara ait şarjörler, illegal silah atölyesi, takriben 2 bin silah imal edecek parça, 2 kurusıkıdan çevrilmiş silah, kurusıkıdan çevirme aşamasında silah, 25 adet silah şarjörü, 227 adet fişek, 30 kurusıkı silah, bu silahlara ait 29 şarjör, test amaçlı doldur boşalt bidonu, 2 bin dolar para ele geçirildi.

aw030095-03.jpg

Operasyonda gözaltına alınanlardan N.K., A.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.K., N.T., ve G.Ö., tutuklandı. V.S, E.C, M.A, S.Y. ve T.D ise bugün adliyeye sevk edildi.

aw030095-05.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi. Demir kazık Egemen
Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi. Demir kazık Egemen
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Son Haberler
Yunanistan'da selin acı bilançosu ortaya çıktı: 16 ölü Dünya
Yunanistan'da selin acı bilançosu ortaya çıktı: 16 ölü
Kadın motosiklet sürücüsü kendisine çarpan taksiyi kilometrelerce kovaladı Güncel
Kadın motosiklet sürücüsü kendisine çarpan taksiyi kilometrelerce kovaladı
Kuntz ve Abdülkerim Bardakçı arasında yaşananlar ortaya çıktı: Sen olmasan da olur Spor
Kuntz ve Abdülkerim Bardakçı arasında yaşananlar ortaya çıktı: Sen olmasan da olur
Alanya'da uyuşturucu operasyonu Güncel
Alanya'da uyuşturucu operasyonu
Do Not Disturb filmi konusu nedir? Cem Yılmaz’ın Do Not Disturb filmi fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Do Not Disturb filmi konusu nedir? Cem Yılmaz’ın Do Not Disturb filmi fragmanı yayınlandı mı?
Cildi gençleştiren besin ortaya çıktı. Güzellik merkezlerine avuç dolu para dökmenize gerek kalmadı Sağlık
Cildi gençleştiren besin ortaya çıktı. Güzellik merkezlerine avuç dolu para dökmenize gerek kalmadı
Hidayet Türkoğlu'nun takım arkadaşı öldü Spor
Hidayet Türkoğlu'nun takım arkadaşı öldü