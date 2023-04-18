İstanbul'un fethini önlemek için gerilen Bizans zinciri sergiye çıktı

Fatih Sultan Mehmet'in donanmasının Haliç'e girmesini engellemek için konulan zincir, sergiye çıktı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde açılan son müze Türk ve İslam Eserleri Müzesi (TİEM), bu yıl 109. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. İstanbul'un fethinde gemilerin karadan yürütülmesine doğrudan etken olması nedeniyle önem kazanan zincirin bir parçası olan ve uzun zaman Rumeli Hisarı'nda Halil Paşa Kulesi'de sergilenen zincir, Hisarın onarıma girmesiyle birlikte, konservasyonunun yapılması amacıyla TİEM'e getirildi.

Sultanahmet Meydanı'ndaki Pargalı İbrahim Paşa Sarayı'na kurulan müzenin koleksiyonunda binlerce önemli eser yer alıyor.(AA)