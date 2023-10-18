İstanbul’un göbeği Fatih'te İETT şoförüne baltalı saldırı

Saldırıda elinden yaralanan otobüs şoförü, seferini tamamladıktan sonra hastaneye ve karakola gitti. Saldırı anı otobüsün kameralarına yansıdı.

Işıklarda Duran Araçtan İndi, Otobüs Şoförüne Saldırdı

Olay, bugün saat 10:30 sıralarında Millet Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Başakşehir-Taksim seferini yapan İETT’ye bağlı özel halk otobüsü şoförü Abdullah Kanşıray ile 54 B 7882 plakalı hafif ticari araç şoförü arasında yol tartışması yaşandı. Işıklarda duran hafif ticari aracın şoförü araçtan inerek Kanşıray’a saldırdı. Yumruklu kavganın ardından aracına yönelen saldırgan, araçtan aldığı baltayla Kanşıray’a saldırdı.

Baltalı Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Çevredekilerin müdahalesiyle kavga son bulurken saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Baltalı saldırıda kendisini korumaya çalışan şoför Kanşıray ise elinden yaralandı. Seferini yaralı şekilde tamamlayan İETT şoförü önce Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne giderek tedavi oldu. Ardından karakola giden Abdullah Kanşıray, saldırgandan şikayetçi oldu. Yaşananlar otobüsün kameralarına yansıdı. Görüntülerde, saldırının nasıl gerçekleştiği ve Kanşıray’ın elinin kanadığı görülüyor.