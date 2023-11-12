İstanbul’un göbeğinde akılalmaz plan. Bir Şilili hırsızımız eksikti

İstanbul Ümraniye’de Şili uyruklu 2 kişi yaptıkları hırsızlıkla 200 bin lira çaldı. 13 bin 295 kilometre uzaktan gelen hırsızların parayı çaldığı anlar kameraya yansıdı.

KAYNAK: DHA
İstanbul’un göbeğinde akılalmaz plan. Bir Şilili hırsızımız eksikti

Ümraniye’de otomobilinin lastiğini patlattıkları E.E.'nin aracındaki, içinde 200 bin lira bulunan çantayı çaldıkları iddia edilen Şili uyruklu 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

umraniyede-lastigini-patlattiklari-otomobildeki-cantayi-boyle-caldilar-6836-dhaphoto3.jpg

Olay, Ümraniye'de, 7 Kasım Salı günü, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bankaya para yatırmak için gelen E.E., otomobilinin lastiğinin patladığını gördü. Bankaya girmeden önce lastiği değiştirmek için bir süre uğraşan E.E., otomobilde, içinde 200 bin lira bulunan çantasının çalındığını fark ederek polise başvurdu.

umraniyede-lastigini-patlattiklari-otomobildeki-cantayi-boyle-caldilar-6836-dhaphoto2.jpg

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, E.E.'nin otomobilin patlayan lastiğini değiştirmeye çalıştığı sırada, sol arka kapıya yaklaşan bir kişinin içinde para bulunan çantayı alarak uzaklaştığı, daha sonra kendisini bekleyen suç ortağının kullandığını otomobile bindiğini gördü.

ŞİLİ UYRUKLU HIRSIZLAR FATİH'TE YAKALANDI

Polis, şüphelilerin kullandığı otomobilin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şili uyruklu şüpheliler Fabian O.P.G.(40) ile Patricio E.R.V. (42), Fatih'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. (DHA)

Öne Çıkanlar
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Son Haberler
Mardin'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Gündem
Mardin'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Asi nehrine düşen ineği itfaiye kurtardı Gündem
Asi nehrine düşen ineği itfaiye kurtardı
Hatay'da seyir halindeki araç birden bire alevler içinde kaldı Gündem
Hatay'da seyir halindeki araç birden bire alevler içinde kaldı
Kontrolden çıkan araç köprüden nehre uçtu Yaşam
Kontrolden çıkan araç köprüden nehre uçtu
İsrailli Bakan'dan skandal ifadeler: HAMAS'ı destekleyen herkes yok edilmeli Dünya
İsrailli Bakan'dan skandal ifadeler: HAMAS'ı destekleyen herkes yok edilmeli
Binlerce yıllık gizem çözüldü. Bataklık gerçekleri ortaya çıktı Dünya
Binlerce yıllık gizem çözüldü. Bataklık gerçekleri ortaya çıktı
Otomobil nehre uçtu, 3 ölü Gündem
Otomobil nehre uçtu, 3 ölü