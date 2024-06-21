İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti. Emekli polis vurularak öldürüldü

İstanbul Bağcılar’da özel bir şirkette 2 ay önce güvenlik müdürü olarak işe başlayan iki çocuk babası emekli polis memuru Avşin Altuntaş, 19 Haziran Çarşamba gecesi arkadaşlarıyla park halindeki araçta oturduğu esnada, bir kişinin gasp girişimine uğradı.

ARAÇTA GASP

Silahlı saldırgan otomobilde bulunan Altundaş ve arkadaşlarının telefonlarını gasp etti. Saldırgan gaspın ardından bölgeden kaçarken otomobilden inen Altundaş, silahla uyarı ve korkutma maksatlı havaya ateş açtı.

EMEKLİ POLİS GÖĞSÜNDEN VURULDU

Silahlı saldırgan da bu olayın üzerine yanında bulundurduğu silahla Altundaş’a kurşun yağdırdıktan sonra bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Emekli polis memuru, göğsünden vurularak ağır şekilde yaralandı. Yapılan ihbar sonrası olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı Altundaş'ı hastaneye kaldırdı. Avşin Altundaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ALTUNDAŞ'I SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKMADILAR

Altundaş için bugün Arnavutköy Bolluca Camii'nde tören düzenlendi. Emekli polis memurunun cenazesine çok sayıda polis katıldı.

Altundaş, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Polis araçlarının sirenler eşliğinde oluşturduğu konvoy, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan iki çocuk babası Avşin Altundaş'ın daha önce kanser hastalığıyla mücadele ettiği ve hastalığı atlattığı öğrenildi.