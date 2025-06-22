İstanbul’un göbeğinde nefes kesen operasyon! Suç makinesi çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde polisin “Dur” ihtarına uymayan şüpheli ile polis arasında kovalamaca çıkmaz sokakta son buldu. Dakikalarca kaçan şüpheli çıkmaz sokağa girince yakayı ele verdi.

Olay, 5 Mayıs Pazartesi günü saat 16.50 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde polis caddede yürüyen ve davranışlarından şüphelendiği bir kişiye "Dur" ihtarında bulundu. Uyarıları dikkate almayan şüpheli kaçtı. Beyoğlu Güven Timleriyle şüpheli arasında dakikalarca süren kovalamaca başladı. Polisten koşarak kaçan şüpheli çıkmaz sokağa girdiği sırada Güven Timleri tarafından yakalandı.

İstanbul’un göbeğinde nefes kesen operasyon! Suç makinesi çıktı

68 SUÇTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Sametcan C.'nin GBT sorgulamasında 58 ayrı "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 2 adet "Vergi usül kanununa muhalefet', 3 adet "Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık', 4 adet "Banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanması suretiyle dolandırıcılık" ve "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" olmak üzere 68 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Şüpheli hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 2 bin 200 lirada adli para cezasına çarptırıldığı da tespit edildi.

İstanbul’un göbeğinde nefes kesen operasyon! Suç makinesi çıktı

TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Sametcan C., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’un göbeğinde nefes kesen operasyon! Suç makinesi çıktı

İstanbul’un göbeğinde nefes kesen operasyon! Suç makinesi çıktı

İstanbul’un göbeğinde nefes kesen operasyon! Suç makinesi çıktı

İstanbul’un göbeğinde nefes kesen operasyon! Suç makinesi çıktı

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