İstanbul'un göbeğinde seyir halindeyken kaskına vuran sürücüye uçan tekme attı

Kadıköy’de hafif ticari araç sürücüsü ile motosikletli arasında seyir halindeyken tartışma yaşandı. Yol boyunca devam eden tartışmada seyir halindeki araç sürücüsü motosikletlinin kaskına tokat atıp kaçtı.

KAYNAK: DHA
İstanbul'un göbeğinde seyir halindeyken kaskına vuran sürücüye uçan tekme attı

Olay, D-100 karayolu Göztepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan 2 motosikletli ile hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Yol boyunca devam eden tartışmada hafif ticari araç sürücüsü, otomobilini, motosikletlilerin üzerine kırdı. Duruma sinirlenen motosikletli de araca yakınlaştı. Hafif ticari aracın içindeki kişi, camdan uzanarak, yakınına gelen motosikletlinin kaskına tokat attı.

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UÇAN TEKME ATTI

Motosikletli, kendisine tokat atan sürücünün peşini bırakmadı. Bir süre devam eden kovalamacının ardından sürücü motorundan indi. Yaya olarak hafif ticari aracı kovalayan motosiklet sürücüsü, araca peş peşe yumruk attı. Hafif ticari aracı takip eden motosikletli, akaryakıt istasyonunda duran sürücüye uçan tekme attı. Yaşanan kovalamaca ve kavga kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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