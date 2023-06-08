İstanbul'un göbeğinde susturuculu pusu

Şişli’de rezidanstan çıkan Libya uyruklu 3 kişi, maskeli ve susturuculu silah kullanan iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda 2 kişi yaralandı, saldırganlar her yerde aranıyor

İstanbul'un göbeğinde susturuculu pusu

İHA ve DHA’dan edinilen biligilere göre, olay önceki gün saat 19.00 sıralarında Şişli Bomonti'de meydana geldi. Libya uyruklu 3 kişi kaldıkları rezidanstan çıktıktan hemen sonra arkalarından gelen yüzleri maskeli iki saldırganın silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı esnasında bir kişi saldırganları fark edip son anda kaçarken, Reca Muhammed ile Adel Muhammed ayaklarından yaralandı.

SALDIRIDA SUSTURUCU KULLANILDI

Maskeli saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından tarafından hastaneye kaldırdı.

Saldırıda kullanılan silahlarda susturucunun da kullanıldığı belirlendi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

SALDIRI ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, rezidanstan çıkan üç Libyalı yürüdükleri sırada arkalarından yüzleri maskeli, silahlı iki kişinin saldırısına uğruyor. Bir kişi son anda kaçarken iki kişi ayaklarından yaralandı.

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