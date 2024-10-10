İstanbul'un iki ilçesinde tekmeli sopalı kavga

Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da yaşanan kavgalar cep telefonu kameralarına yansıdı. Gaziosmanpaşa'daki kavgada taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırırken, Sultangazi'de iki grubun arasında çıkan kavgada ise, dubalar, sopalar ve şişeler kullanıldı.

Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de yaşanan kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı. İlk olay Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de dükkân sahipleriyle vatandaş arasında meydana geldi . Taraflar arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekmeli yumruklu kavgayı çevredekiler ayırmaya çalıştı. Bu sırada sokakta bulunan köpeğin, birbirine saldıran grubun arasına girmeye çalıştığı anlar dikkat çekti. Kavgayı ayıran bir kişinin, dükkân sahipleriyle kavga eden kişiye tokat atmasıyla kavga tekrar büyüdü. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle sonlandırıldı.

SOPALI, DUBALI KAVGA KAMERADA

İkinci olay ise, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Caddede iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede sopalı, dubalı, şişeli kavgaya dönüştü. Çevredekiler kavgayı ayırmak için araya giremeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek, grubu ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)