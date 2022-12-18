18 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Kültür Sanat
  • >
  • İstanbul’un orta yerinde tarih can çekişiyor. Restorasyon 1993’te durdurulmuştu İBB olaya el attı

İstanbul’un orta yerinde tarih can çekişiyor. Restorasyon 1993’te durdurulmuştu İBB olaya el attı

İstanbul’un 1500 yıllık tarihi surları can çekişiyor. Surlarda oluşan derin çatlaklar nedeniyle günümüze kalan surlar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Tarihi eser fotoğrafçısı Ömer Faruk Yavaşçay’ın durumu fark etmesi sonrası İBB tarafından yapılan açıklamada 1993’te durdurulan restorasyon çalışmalarının en kısa sürede başlayacağı belirtildi.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 11:48
Takip Et

İstanbul’un orta yerinde tarih can çekişiyor. Restorasyon 1993’te durdurulmuştu İBB olaya el attı

İstanbul’un orta yerinde tarih can çekişiyor. Restorasyon 1993’te durdurulmuştu İBB olaya el attı
+
Aa
-

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

İstanbul’un tarihi surları can çekişiyor. Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan miras kalan 1500 yıllık surlardan günümüze kalan kuleler yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Marmara denizi, Haliç ve kara tarafı olmak üzere üç bölgeden oluşan ve 24 km uzunluğa sahip surların Marmara denizi ve Haliç kısmında kalanların çoğu günümüze kadar ulaşamadı. Kara tarafında kalanlar da bakımsızlıktan yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

6.SUR KULESİ’NDE TEHLİKE ÇANLARI
Tarihi eser fotoğrafçısı Ömer Faruk Yavaşçay, Yedikule Hisarı’nın çaprazında yer alan 6.sur kulesinde meydana gelen derin çatlakları fotoğrafladı. Kuledeki derin ve büyük çatlakların acilen tadilat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Yavaşçay’ın dikkat çeken bir fikri de var.

ŞEHRE GİRİŞ KAPISI YAPILABİLİR
Konu ile ilgili Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuşan Yavaşçay, İstanbul’daki surların birbirinden koptuğu dört noktanın doğal taşlar ve kiremitler ile birleştirilmesi gerektiğini vurgularken surların birleşmesiyle beraber dünyanın birçok şehrinde olduğu gibi şehre giriş kapılarının olacağını ve turist çekeceğini belirtiyor.

İBB HAREKETE GEÇTİ
Yavaşçay’ın kuledeki çatlakları görüntülemesi sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. İBB’den Yavaşçay’a yapılan açıklamada 1993’de durdurulan restorasyon çalışmalarının en kısa sürede tekrar başlayacağı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
1
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
2
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
3
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
4
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için 2023 tahmini. Seçimlerden sonra doların ne kadar olacağını açıkladılar
5
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için 2023 tahmini. Seçimlerden sonra doların ne kadar olacağını açıkladılar
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için 2023 tahmini. Seçimlerden sonra doların ne kadar olacağını açıkladılar
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
6
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
7
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
﻿Bakan Bilgin’den EYT ve asgari ücret açıklaması
﻿Bakan Bilgin’den EYT ve asgari ücret açıklaması
﻿Bakan Bilgin’den EYT ve asgari ücret açıklaması
﻿İBB, şehit yakını ve gazilerimizin yanında
﻿İBB, şehit yakını ve gazilerimizin yanında
﻿İBB, şehit yakını ve gazilerimizin yanında
﻿10 yaşındaki Ömer “kunduracı göğsü”nden ameliyatla kurtuldu
﻿10 yaşındaki Ömer “kunduracı göğsü”nden ameliyatla kurtuldu
﻿10 yaşındaki Ömer “kunduracı göğsü”nden ameliyatla kurtuldu
﻿Çocuklar arasında bıçaklı kavga! Yaralılar var 
﻿Çocuklar arasında bıçaklı kavga! Yaralılar var 
﻿Çocuklar arasında bıçaklı kavga! Yaralılar var 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.