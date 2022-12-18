İstanbul’un orta yerinde tarih can çekişiyor. Restorasyon 1993’te durdurulmuştu İBB olaya el attı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

İstanbul’un tarihi surları can çekişiyor. Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan miras kalan 1500 yıllık surlardan günümüze kalan kuleler yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Marmara denizi, Haliç ve kara tarafı olmak üzere üç bölgeden oluşan ve 24 km uzunluğa sahip surların Marmara denizi ve Haliç kısmında kalanların çoğu günümüze kadar ulaşamadı. Kara tarafında kalanlar da bakımsızlıktan yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

6.SUR KULESİ’NDE TEHLİKE ÇANLARI

Tarihi eser fotoğrafçısı Ömer Faruk Yavaşçay, Yedikule Hisarı’nın çaprazında yer alan 6.sur kulesinde meydana gelen derin çatlakları fotoğrafladı. Kuledeki derin ve büyük çatlakların acilen tadilat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Yavaşçay’ın dikkat çeken bir fikri de var.

ŞEHRE GİRİŞ KAPISI YAPILABİLİR

Konu ile ilgili Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuşan Yavaşçay, İstanbul’daki surların birbirinden koptuğu dört noktanın doğal taşlar ve kiremitler ile birleştirilmesi gerektiğini vurgularken surların birleşmesiyle beraber dünyanın birçok şehrinde olduğu gibi şehre giriş kapılarının olacağını ve turist çekeceğini belirtiyor.

İBB HAREKETE GEÇTİ

Yavaşçay’ın kuledeki çatlakları görüntülemesi sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. İBB’den Yavaşçay’a yapılan açıklamada 1993’de durdurulan restorasyon çalışmalarının en kısa sürede tekrar başlayacağı belirtildi.