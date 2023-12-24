İstanbul’un ortasında ‘Atatürk öldü Abdülhamit geri geldi’ diye bağırdı

Özellikle son dönemde Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet’in kurucu unsuru olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik saldırı ve hakaretler hızla artmaya başladı.

İstanbul Eminönü’nde yaşanan olayda, bir şahıs nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı İngilizce “Atatürk Die(Atatürk Öldü), Osmanlı come back (Osmanlı geri döndü), Abdülhamit geri döndü” şeklinde bağırdı.

O esnada kamerasının kaydını açan bir kadın ise bu anları kaydederken "s..tir g..t ülkene, or...pu" diyerek bağıran kadına tepki gösterdi. Ne olduğunu şaşıran kadın "Ne diyon lan?" karşılık verdi.

Şahsın, ‘Atatürk öldü’ dediği anlardaki boğaz kesme işareti ise gözlerden kaçmadı.

Video sosyal medyada hızla yayılırken, Atatürk ve Cumhuriyet’i hedef alan şahıs yoğun tepki aldı.