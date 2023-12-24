İstanbul’un ortasında ‘Atatürk öldü Abdülhamit geri geldi’ diye bağırdı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ökkeş Bölükbaşı
İstanbul’un ortasında ‘Atatürk öldü Abdülhamit geri geldi’ diye bağırdı
İstanbul Eminönü’nde çekilen görüntülerde bir şahıs “Atatürk Die(Atatürk Öldü), Osmanlı come back(Osmanlı geri döndü)” şeklinde bağırdı. Bir kadın ise kendisine tepki gösterirken adeta duygulara tercüman oldu.

Özellikle son dönemde Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet’in kurucu unsuru olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik saldırı ve hakaretler hızla artmaya başladı.

İstanbul Eminönü’nde yaşanan olayda, bir şahıs nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı İngilizce “Atatürk Die(Atatürk Öldü), Osmanlı come back (Osmanlı geri döndü), Abdülhamit geri döndü” şeklinde bağırdı.

O esnada kamerasının kaydını açan bir kadın ise bu anları kaydederken "s..tir g..t ülkene, or...pu" diyerek bağıran kadına tepki gösterdi. Ne olduğunu şaşıran kadın "Ne diyon lan?" karşılık verdi.

Şahsın, ‘Atatürk öldü’ dediği anlardaki boğaz kesme işareti ise gözlerden kaçmadı.

Video sosyal medyada hızla yayılırken, Atatürk ve Cumhuriyet’i hedef alan şahıs yoğun tepki aldı.

screenshot-1-001.png

screenshot-3-001.png

screenshot-4.png

İlgili Haberler
Atatürk’e hakaretler yağdırdı, hakim karşısında “pişmanım” dedi
Yönetmen Teoman Topçu'dan : "Cücük kadar beyninle Atatürk'e hakaret ediyorsun"
Yönetmen Teoman Topçu'dan : "Cücük kadar beyninle Atatürk'e hakaret ediyorsun"
Video çekip Atatürk'e ağır hakaretler etti. Hesap sorulsun bu alçaktan
AKP’li belediyeden skandal. Atatürk'e hakaret eden adamın ismini kütüphaneye verdiler
İsmail Türüt'ten Atatürk'e hakaret edenlere cevap
Son Haberler
Mersin Anamur’da passiflora hasadı başladı Yaşam
Mersin Anamur’da passiflora hasadı başladı
Engelli 3 çocuğu olan polise ‘İmamoğlu’ndan yardım aldın’ sürgünü Gündem
Engelli 3 çocuğu olan polise ‘İmamoğlu’ndan yardım aldın’ sürgünü
Kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı Yaşam
Kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Alkollü sürücü caddeye çıkarken taksiye çarptı. Refüje ve direğe çarparak durabildi Gündem
Alkollü sürücü caddeye çıkarken taksiye çarptı. Refüje ve direğe çarparak durabildi
Bu yiyecekler zehre dönüşüyor. Mutfaklarımızda bu hatayı her gün yapıyoruz Gündem
Bu yiyecekler zehre dönüşüyor. Mutfaklarımızda bu hatayı her gün yapıyoruz
Ünlü rapçinin ölmeden önce son pozları ortaya çıktı. İşte 15 trajik son fotoğraf öyküsü Yaşam
Ünlü rapçinin ölmeden önce son pozları ortaya çıktı. İşte 15 trajik son fotoğraf öyküsü
Fenerbahçe Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu Spor
Fenerbahçe Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu