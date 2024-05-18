İstanbul'un ortasında kanlı hesaplaşma. Silahlar konuştu

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'un ortasında kanlı hesaplaşma. Silahlar konuştu
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde aralarında husumet bulunan iki eski ortak, husumeti çözmek için akrabalarıyla birlikte yol kenarında buluştukları esnada çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre aralarında husumeti çözmek için yol üzerinde buluşan iki ortak ve yakınları arasında silahlı kavga çıktı.

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Kavga esnasında şüphelilerden birinin tabancası tutukluluk yapmasını fırsat bilen husumetlileri ise tutukluluk yapan silahı elinden alarak yolun karşı tarafına atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polislerin geldiğini gören şüphelilerden 3'ü olay yerinden otomobilleriyle uzaklaştı. Silahlı kavgada kurşunların hedefi olan İ.S., M.S. ve M.K. isimli şüpheliler yaralandı.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılardan 2’si, daha sonra ambulanslarla 2'si ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir yaralı ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Trafiği durdurarak bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, A.A. ve O.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

SİLAHLI KAVGA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Olayın yaşandığı esnada şüphelilerden birinin silahının tutukluluk yapması, husumetlilerinin silahı alarak ateş açtıkları anlar, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

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"YERE YIĞILAN ADAMI TEKMELEDİLER"

Olaya şahit olan Gören Yaşar Acı adlı vatandaş, iki tane lüks aracın geldiğini, daha sonra ise aralarında tartışma yaşandığını belirterek, araçlardan başta iki kişinin indiğini, beyaz aracın içindeki şüphelinin silahını çıkartarak karşı tarafa ateş ettiğini aktardı.

Silahı çeken şüphelinin, karşı tarafın bacağına sıktığını belirten görgü tanığı Acı, ardından silahın tutukluluk yaptığını ve karşı tarafın bunu fırsat bilerek elinden silahı alıp beyaz aracın sahibine ateş etmeye başladığını ifade etti.

Acı, ardından beyaz aracın sahibinin yere yığıldığını ve karşı tarafın adamı yerde tekmelemeye başladığını ifade ederek, daha sonra karşı taraftaki aracın sahibi de karnına mermi yediğini belirtti.

Acı, devamında “Bu sefer olay dağılınca gri aracın sahibi, silahını köprüden aşağı attı. Sonra bir çift, silahı alıp kaçacakları sırada polisler geldi, aldılar. Gri aracın sahibi de yaralısını alarak kaçtı" diye konuştu.

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