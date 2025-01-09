İstanbul’un 'Papağanlı Amcası' görenlerin ilgi odağı oluyor

İstanbul Beykoz'da yaşayan İsmail Karamustafa, gün boyunca şehrin sembol ilçelerinde omzunda kendi yetiştirdiği papağanlarla dolaşıyor. Özellikle çocukların dikkatini çeken "Papağanlı Amca", toplu taşıma araçlarında da yolcuların odak noktası haline geliyor.

Küçük yaştan beri papağan ve kuş besleyen Karamustafa, onu gören vatandaşlarla fotoğraf çektirerek kuşlar hakkında bilgiler paylaşıyor.

"14 TANE PAPAĞANIM VAR, ONLARLA HER YERE GİDİYORUM"

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde beslediği kuşların kaydının olduğunu belirten İsmail Karamustafa, "14 tane papağanım var, ben her yere gidiyorum. Beni Kadıköy'de de görebilirsiniz, Taksim'de de görebilirsiniz. Yalnız yaşıyorum, ölünceye kadar hayatım böyle devam ediyor. Benden sonra kuşlar ne olur bilmiyorum. Papağanlarımla aramdaki bağ çok iyi, ben onları yatırıyorum, seviyorum ve çok iyi bakıyorum. Hasta kuşları alıyorum, iyileştiriyorum. Beni gören her vatandaş fotoğraf çektirmek ve sosyal medyada paylaşmak istiyor" dedi.