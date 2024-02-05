İstanbul'un Teksas'ında keserli çekiçli kavga

Esenyurt, İstanbul’un Teksas’ı olarak anılıyor. Burada çekiç ve keserle yapılan bir kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavgada yaralanan bir kişi kanlar içinde yerde kaldı. Bir kadın, yaralı adamın başında oturup olanlara tepki gösterdi.

Yaralı, hastaneye götürüldü. Kavga, Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta iki kişi arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada biri diğerinin kafasına çekiçle vurdu. Kaçarken düşen diğerine ise keserle saldırdı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Diğer saldırgan ise izini kaybettirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.