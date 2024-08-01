İstanbul'un Temmuz ayı enflasyonu açıklandı

Düzenleme: Selin Turşak
İstanbul'un Temmuz ayı enflasyonu açıklandı

İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) göre, İstanbul’da haziran ayında yıllık enflasyon %82,14 iken temmuzda %72,8’e geriledi. Aynı dönemde aylık enflasyon ise haziranda %3,42 iken temmuzda %4,21’e yükseldi.

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, perakende fiyatları yansıtarak 2024 Haziran ayında %3,42 artış göstermişti.

Ancak 2024 Temmuz ayında bu oran %4,21’e çıktı. İndekste yıllık artış oranı temmuzda baz etkisiyle %72,8’e düştü; haziranda bu oran %82,14’tü.

Temmuz 2024’te İstanbul’da perakende fiyatlarda bir önceki aya göre şu şekilde değişimler yaşandı:

  • Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları: %10,76 artış
  • Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları: %6,72 artış
  • Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları: %6,60 artış
  • Gıda Harcamaları: %4,44 artış
  • Konut Harcamaları: %4,23 artış
  • Diğer Harcama Grubu: %2,78 artış
  • Ev Eşyası Harcamaları: %1,52 artış
  • Giyim Harcamaları: %2,04 azalış

İstanbul’da 2024 Temmuz ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları gruplarındaki kamu kaynaklı fiyat değişimleri, Gıda Harcamaları grubundaki yaş kuru sebze ve meyve ile ekmek ve tahıllar alt grubundaki fiyat değişimleri ile indekste kullanılan değişken tüketim ağırlıkları etkili oldu.

Genel indekste 2024 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı %72,80, yıllık ortalama değişim oranı ise %76,54 olarak kaydedildi.

Son Haberler
Böyle olur Brezilyalı kadın voleybolcuların doğum günü kutlaması Spor
Böyle olur Brezilyalı kadın voleybolcuların doğum günü kutlaması
TÜRKBESD yılın ilk yarısını değerlendirdi Ekonomi
TÜRKBESD yılın ilk yarısını değerlendirdi
Mahsun Kırmızıgül’den 18 yıl sonra bir ilk Magazin
Mahsun Kırmızıgül’den 18 yıl sonra bir ilk
Saman yüklü traktör kazası: 1 yaralı Gündem
Saman yüklü traktör kazası: 1 yaralı
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’ten bomba açıklamalar: 3 gün önce silahımı elimden aldılar Spor
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’ten bomba açıklamalar: 3 gün önce silahımı elimden aldılar
Kafede otururken omzuna mermi isabet etti Yaşam
Kafede otururken omzuna mermi isabet etti
Moldova Rus diplomatı sınır dışı etti Dünya
Moldova Rus diplomatı sınır dışı etti