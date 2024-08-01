İstanbul'un Temmuz ayı enflasyonu açıklandı

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, perakende fiyatları yansıtarak 2024 Haziran ayında %3,42 artış göstermişti.

Ancak 2024 Temmuz ayında bu oran %4,21’e çıktı. İndekste yıllık artış oranı temmuzda baz etkisiyle %72,8’e düştü; haziranda bu oran %82,14’tü.

Temmuz 2024’te İstanbul’da perakende fiyatlarda bir önceki aya göre şu şekilde değişimler yaşandı:

Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları: %10,76 artış

Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları: %6,72 artış

Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları: %6,60 artış

Gıda Harcamaları: %4,44 artış

Konut Harcamaları: %4,23 artış

Diğer Harcama Grubu: %2,78 artış

Ev Eşyası Harcamaları: %1,52 artış

Giyim Harcamaları: %2,04 azalış

İstanbul’da 2024 Temmuz ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları gruplarındaki kamu kaynaklı fiyat değişimleri, Gıda Harcamaları grubundaki yaş kuru sebze ve meyve ile ekmek ve tahıllar alt grubundaki fiyat değişimleri ile indekste kullanılan değişken tüketim ağırlıkları etkili oldu.

Genel indekste 2024 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı %72,80, yıllık ortalama değişim oranı ise %76,54 olarak kaydedildi.