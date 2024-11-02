İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu. İşte fiyatı en çok artan ürün

İstanbul Ticaret Odası İTO İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'ni yayınladı, enflasyonu ve zam şampiyonu ortaya çıktı.

İstanbul Ticaret Odası, dev şehrin enflasyon rakamlarını duyurdu. İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi verilerine göre fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,64 artış gösterdi. Kentte fiyatı en çok artan ürün grubu giyim oldu.

İTO enflasyon rakamlarını verirken, perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarını da açıklandı. İstanbul’da en çok sivri biber pahalandı. En çok ucuzlayan ürün ise limon oldu.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 147’sinin perakende fiyatı artarken, 18 ürünün fiyatı düştü, 77 ürünün fiyatı ise değişmedi.

EKİM AYINDA SİVRİ BİBER FİYATI YÜZDE 56.17 ARTTI

Ekim ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber yüzde 56.17 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerden bazıları; giyim harcamaları kadın giyimi alt grubundan yüzde 48.72 ile kadın kazağı, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 43.90 ile Kabak, yüzde 42.48 ile salatalık, giyim harcamaları erkek giyimi alt grubundan yüzde 39.62 ile palto-erkek, kadın giyimi alt grubundan yüzde 38.07 ile bluz-kadın, erkek giyimi alt grubundan yüzde 37.75 ile takım elbise ve yüzde 37.32 ile pardösü-erkek oldu.

EKİM AYINDA LİMON UCUZLADI

2024 Ekim ayında gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 10.46 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerden bazıları; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 7.32 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 7.20 ile lahana, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 3.33 ile tiyatro bilet ücreti, gıda harcamaları grubu tütün, alkollü ve alkolsüz içecekler alt grubundan yüzde 2.27 ile şişe suyu oldu.