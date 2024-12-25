İstavritin fiyatı düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Zonguldak'ta denizin fasulyesi olarak da nam salan istavrit tezgahlarda 70 lira ve 100 lira arasında alıcı buluyor. Kırmızı ete hasret kalan tavuk fiyatlarının da yılbaşı üzere uçması istavrite olan talebi patlattı.

İstavritin fiyatın düştüğünü gören vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi. Yoğun ilgi nedeniyle istavrit tükenme noktasına geldi. Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, “Balık bol olduğu zaman halkımıza balığı ucuz veriyoruz. Zaten 1 haftadır istavrit balığı çıkış yapmıştı. 100 lira olmuştu, 125 lira olmuştu" dedi.

aw357505-01.jpg

Beybeyoğlu, "Bugün kayıklarımız istavriti bol tutunca bugün 70 liraya veriyoruz. Gönül ister ki 50 liraya 30 liraya satalım. Bugün balığa rağbet çok. Halkımız zaten kırmızı ete yaklaşamıyor. Tavuk olmuş, 250 lira 300 lira. Kasaba zaten lafım yok. Şu an halkımız balığa rağbet gösteriyor. 70 lirada uygun geliyor. Bisküvi olmuş 70 lira balık bedava" dedi.

aw357505-01-001.jpg

aw357505-02.jpg

aw357505-03.jpg

Son Haberler
Kalbinden vurulmuş genç kadının ölümünde yeni gelişme: Sevgilisine ‘Beni Çok Sevdim’ notu bırakmış
Genç kadının sır ölümünde yeni gelişme! Kalbinden vurulmuş halde bulunmuştu
Tekirdağ açıklarında ölü yunus bulundu
Tekirdağ açıklarında ölü yunus bulundu
Çinli göçmen akışının yeni merkezi Filipinler
Çinli göçmen akışının yeni merkezi Filipinler
Rakamlar belli oldu! En çok ve en az kazandıran meslekler sıralandı
Rakamlar belli oldu! En çok ve en az kazandıran meslekler sıralandı
Annem Ankara dizisine sürpriz isim! Tüm dengeleri altüst edecek
Annem Ankara dizisine sürpriz isim! Tüm dengeleri altüst edecek