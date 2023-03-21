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1. Lig'de puan durumu belli oldu. İşte kalan maçlar

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta yapılan tek maçla sona ererken yeni puan durumu da ortaya çıktı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 00:00
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İşte 1. Lig puan durumu

1. Lig'de puan durumu belli oldu. İşte kalan maçlar
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Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, evinde Ege temsilcisini 2-1 mağlup etti.

Ligde tamamlanan haftanın ardından Yılport Samsunspor, 54 puanla liderliğini sürdürdü. Eyüpspor, 53 puanla zirve takibine devam etti.

Sonuçlar

Altınordu-Tuzlaspor: 2-1

Çaykur Rizespor-Altay: 3-1

Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor: 0-1

Manisa FK-Eyüpspor: 0-1

Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü: 3-1

Pendikspor-Altaş Denizlispor: 2-1

Sakaryaspor-Bodrumspor: 2-1

Not: Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Beyçimento Bandırmaspor ve Erzurumspor FK haftayı müsabaka oynamadan geçti. İki ekip de 3-0 hükmen galip sayıldı. Göztepe ise haftayı bay geçen takım oldu.

İşte 1. Lig'de puan durumu

 

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.YILPORT SAMSUNSPOR 26 15 9 2 46 19 27 54

2.EYÜPSPOR 26 16 5 5 34 18 16 53

3.PENDİKSPOR 26 13 8 5 40 21 19 47

4.ÇAYKUR RİZESPOR 25 12 10 3 40 20 20 46

5.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 26 13 7 6 42 30 12 46

6.SAKARYASPOR 26 15 1 10 42 34 8 46

7.BODRUMSPOR 26 12 5 9 39 28 11 41

8.MANİSA FK 25 10 9 6 34 28 6 39

9.DYOREX BOLUSPOR 25 10 8 7 30 29 1 38

10.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 25 10 7 8 37 40 -3 37

11.GÖZTEPE 25 10 5 10 24 23 1 35

12.TUZLASPOR 26 8 4 14 31 39 -8 28

13.ALTAY 26 7 7 12 28 36 -8 25

14.ADANASPOR 26 6 7 13 32 46 -14 25

15.ERZURUMSPOR FK 25 7 6 12 28 35 -7 24

16.ALTINORDU 25 5 5 15 22 43 -21 20

17.GENÇLERBİRLİĞİ 25 4 5 16 26 43 -17 17

18.ALTAŞ DENİZLİSPOR 26 5 5 16 25 45 -20 17

19.YENİ MALATYASPOR 26 4 7 15 22 51 -29 16

Not: Altay, Erzurumspor FK, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un 3'er puanı silinmiştir.

 

28. hafta programı

Ligde 24 Mart Cuma günü yapılacak 2 maçla 28. haftanın programı ise şöyle:

24 Mart Cuma:

20.00 Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor (Denizli Atatürk)

20.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Mart Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)

26 Mart Pazar:

13.30 Bodrumspor-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)

19.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Eyüp)

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