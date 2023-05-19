İşte 100 bin liranın aylık getirisi. Parası olan köşeyi dönecek

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayında politika faizini yüzde 8.50'de sabit tutmuştu. Anadolu Ajansı Finans'ın anketine göre, 25 Mayıs Perşembe günü yapılacak toplantıda ise politika faizinin sabit bırakılması bekleniyor.

PARASI OLAN PARA KAZANACAK

Ancak mevduat faizleri yükselmeye devam ediyor. Bankaların hoşgeldin faizi oranları yüzde 33'e çıktı. 100 bin liranın aylık faiz getirisi 2 bin 748 TL oldu.

1 milyon liranın 32 günlük faiz getirisi ise 26 bin 652 TL'ye çıktı.

Riskli yatırımlardan uzak durmak isteyenler birikimlerini garanti para olarak görülen vadeli mevduatlarda değerlendirmeyi tercih ediyor.

REKOR ARTIŞ

BDDK 12 Mayıs haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 346 milyar 755milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

12 Mayıs haftasında KKM hesaplarında 143 milyar 631 milyon liralık artış yaşandı. Bu KKM'deki en yüksek haftalık artış olarak kayıtlara geçti.

Son verilerle beraber KKM hesaplarında 18 hafta üst üste artış yaşanmış oldu. Söz konusu 16 haftada hesaplarda 976 milyar 746 milyon liralık artış yaşandı.