İşte Acı yavşan otunun yararları

Acı yavşan otu ne işe yarıyor? İşte yanıtı…

KAYNAK: Haber Merkezi
İşte Acı yavşan otunun yararları

Mide hastalıklarında acı yavşan otu demleme çay olarak ya da toz haline getirilerek kullanılıyor. Acı yavşan idrar söktürücü özelliğe sahip.

Hazırlanışı ise çok basit:

1 çay kaşığı Acı yavşan
Kaynamış Su 1 bardak
Demlemek vasıtası ile gün içinde sabah akşam içilir.
Mide hastalıklarında gastrit ülser mide ekşimesi için fayda sağlar.
Diğer şifalı hazırlanış yöntemleri ise şöyle:


AĞRI KESİCİ OLARAK
Acı yavşan 1 tatlı kaşığı,

Kaynamış Su 1 bardak,
Demlemek vasıtası ile gün içinde sabah öğle akşam içilir.
Ağrı kesici özelliği bulunmaktadır.
Özellik ile iç organlarda ağrıyı dindirmede yardımcı olur.

ACI YAVŞAN OTUNUN ŞEKERE FAYDALARI

Acı yavşan 1 tatlı kaşığı
Kaynamış Su 1 bardak demleyerek içiniz.
Gün içinde 3 su bardağı içilmesi insülin dengelemede etkin rol oynar.
Siz kendiniz size ne kadar faydalı en iyi siz bilirsiniz.
İnsüline bağımlı olmayan diabetus mellutus hastalığında etkin.
Şeker hastalığında etkin rolü var.
Acı yavşan otu şekere faydaları geçmişten bilinmektedir.
İDRAR SÖKTÜRÜCÜ OLARAK
Acı yavşan 1 tatlı kaşığı,
Kaynamış Su 1 bardak,
Demlemek vasıtası ile gün içinde sabah öğle akşam içilir.
Böbrekleri çalıştırarak toksinlerin vücuttan atımını sağlar.
İdrar söktürücü olarak kullanılır.

ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ ÖZELLİĞİ DE BULUNMAKTADIR.
Acı yavşan 1 çay kaşığı
Kaynamış Su 1 bardak gün içinde sabah akşam tüketilmesinde fayda sağlar.

İYİ GELDİĞİ HASTALIKLAR

İdrar söktürücü özelliği var.
Ateş düşürücü özelliği de bulunmaktadır.
Şeker hastalığında etkin rol oynar.
Mideye faydalı,
Ağrı kesici özelliği var.

BEBEKLERE VERİLİR Mİ ?

Ne amaç için kullanacağınız çok önemli bunun için.
Çocuk doktorunuz ile destek alınız.

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