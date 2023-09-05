İşte ağır çekimde Vargas'ın yükselmesi ve topa vuruşu. Rüyanıza girecek pozisyon

Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncusu Vargas'ın final maçında Sırbistan karşısındaki oyuna tüm dünyayı hayran kaldı. Vargas'ın Rönesans tablosu gibi kullandığı servisi izlemeyenler Atın Kızları sevemez...

İşte ağır çekimde Vargas'ın yükselmesi ve topa vuruşu. Rüyanıza girecek pozisyon

A Milli Voleybol takımının en değerli oyuncularından birisi olan Melissa Vargas'ın Sırbistan maçındaki oyunu izleyenleri mest etti.

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Ay Yıldızlılara kupayı getiren isimlerin başında gelen Melissa Vargas turnuvanın "en değerli oyuncusu" seçilerek göğsümüzü bir kez daha kabarttı.

Vargas'ın Sırbistan maçında kullandığı servis sosyal medyada da gündem oldu.

Ay Yıldızlı sporcumuzun kullandığı servisin altına "Rönesans tablosu gibi" yorumları yapıldı.

ÇİN MAÇINDA DA ŞOV YAPMIŞTI

Vargas’ın FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin final maçında Çin karşısındaki performansı da sosyal medyada olay olmuştu. ile

Melissa Vargas, 97 kilometre hızla 2.88 metre yüksekten vurduğu smaçla Çin savunmasını çaresiz bırakmıştı.

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