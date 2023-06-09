İşte asgari ücret için konuşulan rakam

Temmuz'da uygulanması beklenen asgari ücret ara zammının çalışanın cebine Ağustos ayında girmesi bekleniyor. Konuşulan rakam net 11 bin – 12 bin TL bandında.

İşte asgari ücret için konuşulan rakam

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, asgari ücrete yüzde 30 – 35 arasında bir zam yapılması durumunda, net 11 bin – 12 bin TL bandında bir rakam belirlenmiş olacak.

12 BİN LİRA SEVİYELERİ KONUŞULACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zam için “Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” ifadelerini kullanmıştı.

Dolarda yaşanan son gelişmelerle, bu miktar 11 bin 500 lira seviyesini geride bıraktı.

Bu rakama refah payı da eklenirse net asgari ücret için 12 bin lira seviyeleri gündeme gelecek.

Asgari ücrete uygulanacak ara zammın, geçen yıl olduğu gibi temmuz ayından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Geçtiğimizin yıl asgari ücrete yapılan artış, 2 toplantılık bir süreçle karara bağlanmıştı. Bu yıl da hızlı bir süreçle ara zammın netleşmesi öngörülüyor.

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