İşte asgari ücrette kulislerin üzerinde birleştiği tek rakam

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugünkü toplantısında pazarlık masasındaki rakamın bugün ilk kez dile getirilmesi bekleniyor. Ankara kulislerinde konuşulan asgari ücret rakamanı ise Hakan Güldağ açıkladı.

Ekonomi gazetesi yazarı Hakan Güldağ,katıldığı televizyon programında kulislerde en çok konuşulan rakamları ve en güçlü ihtimali açıkladı.

"ASGARİ ÜCRETTE SIKIŞMIŞLIK DURUMU VAR"

Hakan Güldağ, asgari ücretin belirlenmesinde bir sıkışmışlık durumunun olduğunu söyleyerek “Yüksek yapsanız enflasyonla mücadele programını nasıl etkiler, belki o açıdan da müjde ya da destek diye bahsettiğimiz şeyler ki SGK’ya 1.1’lik bir ilave var. Bunlar bütçede ciddi sıkıntılar yaratabilir. Bu da bir denklem, dengeye oturtulması gereken bir konu. Bir kere düğmeyi yanlış ilikleyince sorunlar başlıyor. Bunlar düzelecek ama biraz da bu sıkıntılar yaşanarak çözülmüş olacak. Belki asgari ücreti çok yüksek tutmak yerine bu türden yaklaşımlar biraz daha faydalı olabilir. Çünkü öbür türlü hakikaten bir enflasyon sorunu ki, bugün konuştuğumuzda ateş düştüğü yeri yakıyor. İnsanlar TÜİK’in açıkladığı son rakamlar yıllık bazda tüketicinin tüketim desenine baktığımızda kira en önde gelenlerden biri, gıda yine öyle. Kirada yıllık artış yüzde 109. Taze meyve sebzede yüzde yüzde 91.2. Böyle bakınca kira ve gıda ikisi birlikte vatandaş 100 lira harcıyorsa 65 lirasını bunlar götürüyor” diye konuştu.

"EZDİRMEYECEĞİZ SÖYLEMİ BEKLENEN ENFLASYON ÜZERİNDEN OLABİLİR"

Vatandaşların asgari ücrette yüksek beklenti içine giremediğini belirten Hakan Güldağ, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘Enflasyona ezdirmeyeceğiz’ açıklamasını da değindi. Hakan Güldağ, "Ben zannetmiyorum ki Şimşek, bunu 'Yüzde 45 enflasyona ezdirmeyeceğiz' anlamında söylemiş olsun. Bu açıklama bence beklenen enflasyon üzerinden yani ‘Onun altında ezdirmeyeceğiz, onun üstünde bir rakam çıkacaktır’ diye söylemiştir.” yorumunu yaptı.

"ANKARA KULİSLERİNDE 24 BİN LİRAYA GİDEN BİR AÇILIM VAR"

Hakan Güldağ, asgari ücret ile ilgili Ankara kulislerinde en çok konuşulan rakamları da verdi. "En güçlü ihtimali " diyerek söze başlayan Hakan Güldağ, şunları söyledi:

“3. toplantıda her şeye rağmen belirlenmesi gereken bir asgari ücretle karşı karşıyayız. Bu zamana kadar yapılan açıklamalardan bir tahmin verirsek şu anda benim gördüğüm Ankara’daki kulislere bakılırsa 24 bin liraya doğru giden bir açılım var. Bu da neredeyse yüzde 40’ları buluyor. ‘24 bin liranın üzerine doğru da çıkabilir mi?’ diye de biz her gün, her dakika Ankara’dan bunu takip etmeye çalışıyoruz." dedi.