İşte B 12 mermileri

B 12 vitamini sinir sistemini korumakla görevli. Peki B 12 vitamini alabileceğimiz besinlerin en önde gelenleri hangisi. İşte yanıtları...

B12 vitamini sinir sistemini ve hafızayı güçlendirmesinden öğrenmeyi kolaylaştırmaya, kansızlığı önlemesinden bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor.

B12 vitamini eksikliği, kansızlık ve sinir sistemi hasarına bağlı rahatsızlıklara yol açıyor. Çarpıntı, cilt renginde solukluk, halsizlik, çabuk yorulma, kansızlık, el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, denge duyusunda bozulma, hafıza ve hatırlama güçlüğü, bunama benzeri nörolojik belirtiler görülebiliyor.

Bazı besinler B12 vitamini açısından epeyce zengin içerikli. Başta ciğer olmak üzere kırmızı et, balık, süt, peynir, yoğurt, kefir, yumurta sarısı, midye-istiridye, beyin böbrek gibi sakatat türleri bol miktarda B12 vitamini barındırıyor.

SAKATAT YERKEN DİKKAT

Sakatatın B12 vitamini haricinde önemli miktarda da kolesterol ihtiva ettiğini kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Sözgelimi 100 gram sığır beyni, insan vücudunun bir günlük kolesterol ihtiyacının 10 katı kadar kolesterol içeriyor. Bundan dolayı beynin B12 kaynağı olarak sık yenilmesi öneriliyor. 70 gramlık orta boy bir yumurta günlük B12 vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 25-30'unu ihtiva ederken, günlük kolesterol ihtiyacının yüzde 60'ını oluşturuyor.

Uskumru ve ton balığı gibi balıklar ise, diğer hayvansal gıdalara göre daha sağlıklı.

BU nedenle B12 vitaminini gıdalardan alırken her birinden daha dengeli ve sınırlı miktarlarda tüketmeniz uygun olmalı…