İşte Benim Stilim yarışması bomba gibi geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İşte Benim Stilim yarışması bomba gibi geliyor

Ekranların en sevilen moda programı İşte Benim Stilim efsanesi geri dönüyor. Peki, İşte Benim Stilim ne zaman başlıyor? İşte Benim Stilim 2025 jürileri kimler?

İşte Benim Stilim yeniden başlıyor. Öykü Serter'in sunuculuğu yaptığı yarışmanın ilk tanıtımı sosyal medyada gündem oldu. Yarışmayı heyecanla bekleyenler ise İşte Benim Stilim ne zaman başlıyor?

İŞTE BENİM STİLİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

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Moda program yarışması İşte Benim Stilim 31 Mart Pazartesi günü saat 12.30’da ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

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İŞTE BENİM STİLİM JÜRİLERİ KİMLER?

Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın jüri koltuğunda ise Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer yer alıyor.

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