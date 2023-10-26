İşte bronşit astım gibi tehlikeli hastalıklara iyi gelen mucize ot

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Danaayağı otu; Dâhili olarak bronşit, astım, kronik nezle, bağırsak gazları ve romatizma için kullanılabilir. Bunun için bu otun tatlandırılması bal tercih edilebilir.

ASTIM BRONŞİT NEDİR?

Astım bronşit, astımlı bir kişide akut bronşit oluşunu ifade eder. Akut bronşit, havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan geçiş yolları olan bronşlarda iltihaplanmaya neden olan solunum yolu hastalığıdır. Bu iltihap, solunum tıkanıklığına ve nefes darlığına neden olur. Astım, nefes darlığı, kronik öksürük, göğüste sıkışma ve hırıltıya yol açan solunum yollarında iltihaplanmaya neden olan bir hastalıktır.

Akut bronşit, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın bir solunum hastalığıdır. Bebekler, küçük çocuklar ve yaşlı insanlar akut bronşit gelişme riski en yüksek olan gruptur. Akut bronşit genellikle üst solunum yolu viral enfeksiyonlarından kaynaklanır. Astımınız varsa, solunum yolu tahrişine ve iltihaplanmaya karşı artan duyarlılık nedeniyle akut bronşit riskiniz artar. Sigara içiyorsanız veya hava kirliliğine maruz kalıyorsanız akut bronşit riskiniz de artar.

ASTIM BRONŞİTİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Göğüs ağrısı veya basıncı,

-Kuru, balgamsız öksürük (ıslak, balgamlı öksürük enfeksiyonu düşündürür),

-Yorgunluk,

-Ateş,

-Nefes darlığı veya hızlı nefes alma (takipne),

-Hırıltı (nefesle yapılan ıslık sesi).

DANAYAĞI OTU NASIL KULLANILIR?

Bu otu kökü faydaları ile ilgili görsel sonucu danaayağını yumrulu köklerinden 5-6 adet un haline getirilinceye kadar dövülür ve yağda kavrularak bir macun elde edilir.

Sedef hastası olan kişiye önce banyo yaptırılır ve ardından bu macun sedef hastası olan kişinin vücuduna sürülür.